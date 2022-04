Shadowrun Trilogy per PS4 spunta nel database di PlayStation Network, è in arrivo?

Shadowrun Trilogy potrebbe essere in arrivo su PS4, considerando che i riferimenti ai tre titoli contenenti nella raccolta sono stati scoperti all'interno del database di PlayStation Network attraverso un po' di datamining, cosa che sembra svelare il prossimo lancio del gioco.

La questione è ancora incerta perché non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale al riguardo: sappiamo da tempo che Shadowrun Trilogy è atteso nel 2022 per Nintendo Switch, sebbene non ci sia ancora una data precisa nemmeno per questa versione, ma Paradox Interactive, il publisher del gioco, non ha mai menzionato altre versioni console finora.

Secondo alcuni dataminer, Shadowrun Trilogy è presente nel backend di PSN con i TitleId in codice "CUSA28605_00" e "CUSA28614_00", anche con alcune illustrazioni che lasciano veramente poco spazio ai dubbi, rappresentando la copertina del gioco e il titolo in bella vista.

Shadowrun Trilogy, la cover emersa nel database di PSN

Tutto questo fa pensare che Shadowrun Trilogy sia in arrivo anche su PS4 nel prossimo periodo, in data ancora da definire e in attesa di un annuncio specifico.

Il pacchetto comprende la trilogia di RPG strategici da parte di Harebrained Scheme, team che è stato acquisito proprio da Paradox. All'interno troviamo dunque Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut e Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition, le edizioni integrali ed estese dei tre capitoli usciti in precedenza anche su PC.

Si tratta di tre giochi di ruolo con elementi strategici caratterizzati da un'ambientazione cyberpunk, che riprendono una serie particolarmente famosa e pienamente calata nel genere in questione, con la caratteristica di presentare anche qualche elemento più classicamente fantasy oltre al futuristico.