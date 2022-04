Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, un utente è riuscito a giocarci in anticipo, per sbaglio

Un utente Nintendo Switch che aveva effettuato il pre-load di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è anche riuscito a sbloccare il nuovo gioco esclusivo e giocarci in anticipo rispetto alla data d'uscita, a quanto pare a causa di un errore del sistema di gestione dei titoli su Nintendo eShop.

Non sappiamo bene come sia successo, ma l'utente Twitter Rachael ha pubblicato alcuni messaggi in cui testimonia, con tanto di video annesso, di essere stato in grado di accedere a Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp in versione completa su Nintendo Switch, di fatto sbloccandolo dopo averlo scaricato per intero attraverso il pre-load disponibile per chi l'ha già acquistato.



Si tratta, chiaramente, di un problema del Nintendo eShop, che forse ha mantenuto per un breve periodo valida la data d'uscita originale dell'8 aprile 2022. Questo dimostra anche che il gioco Nintendo è già completamente pronto e il ritardo imposto, annunciato qualche giorno fa, è dovuto esclusivamente alla situazione internazionale e in particolare alla guerra in Ucraina, con la compagnia che ha considerato indelicata l'uscita di un gioco del genere in questo periodo.

Il titolo in questione aveva ricevuto un trailer praticamente definitivo nel corso del Nintendo Direct di febbraio: si tratta di un remake che ripropone insieme i due capitoli della serie Advance Wars usciti su Nintendo DS, due particolari strategici a turni ad ambientazione bellica, sebbene molto cartoonesca.

Il gioco non ha attualmente una nuova data d'uscita, con Nintendo che deve ancora decidere quando far uscire il titolo in attesa di un momento più propizio.