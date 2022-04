Cowboy Bebop: il cosplay di Faye Valentine da tayvix è simpaticamente letale

Cowboy Bebop è stato trasformato di recente in serie TV live action su Netflix ma l'operazione non ha affatto convinto, rimanendo decisamente distante dai livelli raggiunti dall'originale in versione anime, e proprio alla visione originale si riferisce questo cosplay di Faye Valentine da parte di tayvix.

Non è la prima volta che la modella in questione si dedica a questo personaggio, avendolo già interpretato nei giorni scorsi con ottimi risultati, dunque in questo caso vediamo soprattutto una nuova posa appartenente probabilmente al medesimo shoot, o quantomeno lo stesso costume riutilizzato nuovamente da tayvix, ma è sempre un bello spettacolo.

La cosplayer punta maggiormente sulla nostalgia, richiamando più direttamente l'amato anime di Shinichiro Watanabe, il quale rimane un materiale di partenza molto sentito dagli appassionati e anche difficile tra tradurre secondo codici differenti. Ecco dunque la Faye delle origini, cacciatrice di taglie nonché sex symbol del mondo anime tra la fine degli anni 90 e i 2000.

La Faye Valentine riprodotta da tayvix sembra dunque uscire dall'anime disegnato da Sunrise e diretto da Watanabe, qui rappresentata in una scena che richiama in maniera abbastanza evidente l'anima composita del personaggio, sempre in bilico tra il suo essere letale, il fascino e la simpatia, ovvero gli elementi che contribuiscono al suo forte carisma. Come da tradizione è una ragazza arrogante e opportunista, poco raccomandabile anche per una serie di cattive abitudini, ma decisamente più complessa di quanto potrebbe sembrare.

Tuttavia, come be sa chi conosce la storia originale, i suoi comportamenti sono spesso dei meccanismi di difesa che le consentono di sopravvivere in un mondo in cui, come dice spesso, non può fidarsi di nessuno, ricorrendo spesso e volentieri alla seduzione per raggiungere gli scopi, ma non senza un certo sarcasmo.