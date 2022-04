Genshin Impact: il cosplay di Yae Miko da Shirogane_sama è elettrizzante

Proseguiamo con le reinterpretazioni da Genshin Impact andando a pescare questo nuovo cosplay di Yae Miko, fresco fresco di pubblicazione da parte della sempre ottima Shirogane_sama, ormai una delle massime esponenti di quest'arte sui social.

Il personaggio in questione è una combattente a 5 stelle specializzata nell'elemento Electro, e l'elettricità in effetti scorre potente anche nel cosplay in questione, con tanto di scariche che attraversano lo sfondo e occhi luminescenti, per far capire bene con cosa abbiamo a che fare i questo caso.

Nota anche come Guuji Yae "Sacerdotessa Capo", Yae Miko è responsabile del Grand Narukami Shrine, nonché possiede la Yae Publishing House e si tratta dunque di un personaggio giocabile di notevole importanza nel mondo di Genshin Impact. Nonostante non sia forse tra i soggetti più popolari per le cosplayer, come dice anche Shirogane_sama nel messaggio allegato alle foto su Instagram si tratta di un personaggio che "merita di essere mostrato nel suo tipico abito del gioco".

Da notare anche che, nel medesimo messaggio, la cosplayer conferma che sarà presente al Romics dal 7 al 10 aprile 2022 a Roma, e il 9 aprile si mostrerà proprio con questo costume specifico, dunque chi ha intenzione di vederla dal vivo può trovarla in tale sede.