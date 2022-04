My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di Roxanne Kho è una Shizuku perfetta

My Dress-Up Darling è uno degli anime più popolari degli ultimi mesi e dato il tema trattato non stupisce sia anche uno dei più apprezzati dalle cosplayer di tutto il mondo. Quello che vi proponiamo oggi è il cosplay di Marin Kitagawa firmato Roxanne Kho che ne veste i panni nel ruolo di Shizuku Kuroe. In pratica un cosplay nel cosplay.

My Dress-Up Darling parla della passione per i cosplay dal punto di vista di Marin, una ragazza solare che aspira a diventare una cosplayer ma che non è in grado neppure di realizzare un costume, e di Gojō, un ragazzo introverso che punta a diventare un costruttore di bambole tradizionali giapponesi ed è un abile sarto. Unendo le loro forze, Marin riesce a coronare il suo sogno, con il battesimo del fuoco rappresentato dal cosplay di Shizuku Kuroe, un personaggio tratto da un fittizio gioco eroge di cui la ragazza va matta.

L'interpretazione di Roxanne Kho è convincente e replica in maniera fedele il cosplay di Shizuku di Marin, con l'abito da "gothic maid" curato in ogni minimo dettaglio, dalla cuffia adornata con le rose fino alle calze rete con ricami floreali.

