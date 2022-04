Genshin Impact, il cosplay di Yelan da MomoKasuga anticipa già la versione 2.7

Genshin Impact continua ad essere fonte d'ispirazione per le cosplayer, data la quantità industriale di personaggi carismatici che è in grado di tirare fuori, come dimostra questo cosplay di Yelan da parte di MomoKasuga, che addirittura anticipa già l'arrivo della ragazza previsto nella versione 2.7.

Yelan è stata appena annunciata come nuova combattente a 5 stelle in arrivo nel mondo del gioco MiHoYo e già ha una sua interpretazione praticamente perfetta, come dimostrano le foto riportate qui sotto nel tweet della cosplayer Ichiban/MomoKasuga.

D'altra parte, Yelan ha subito colpito nel segno, visto il successo riscosso dalla ragazza presso il pubblico prima ancora che questa sia entrata effettivamente a far parte attiva del cast, dunque l'arrivo dei primi cosplay era solo questione di tempo.

Vediamo dunque questa perfetta interpretazione di Yelan da Genshin Impact ad opera di MomoKasuga, che ha riprodotto in maniera estremamente fedele il complesso costume che caratterizza la ragazza, nonché la particolare capigliatura bluastra con taglio a caschetto.



Per il resto, attendiamo di conoscere meglio Yelan, combattente a 5 stelle di categoria Hydro, con il suo arrivo all'interno di Genshin Impact in corrispondenza del lancio dell'aggiornamento 2.7, destinato a portare un bel po' di novità all'interno dell'action RPG in questione.

