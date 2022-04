Nintendo Switch Online: annunciato un gioco Nintendo 64 gratis per gli abbonati

Gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo potranno presto accedere a un altro gioco Nintendo 64 che verrà aggiunto al catalogo gratis per chi possiede la sottoscrizione al servizio completo: si tratta di Mario Golf.

Il capitolo della serie sul Golf in declinazione mariesca, uscito originariamente nel giugno del 1999, arriverà nel catalogo di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo il 15 aprile 2022, come annunciato da Nintendo Japan attraverso un trailer, al momento in lingua nipponica.

Può essere considerato il capostipite della serie in questione, almeno per quanto riguarda questa denominazione, anche se in verità fu preceduto su NES da Open Tournament Golf, che presentava già i personaggi del Regno dei Funghi in questa inconsueta versione.

Mario Golf contiene 10 modalità di gioco, incluse Torneo, Speed Golf, Ring Shot e la variante Mini-Golf, 14 personaggi tra cui scegliere ovviamente tratti dalla tradizione di Mario, con il protagonista, Luigi, Peach, Yoshi, Wario e tanti altri e un gameplay veramente profondo dato dalla particolare commistione tra elementi arcade e strategici.

Mario Golf si aggiunge dunque ai nuovi giochi gratis SNES e NES aggiunti al catalogo alla fine di marzo, ovvero Earthworm Jim 2, Dig Dug 2 e Mappy-Land. Ricordiamo inoltre che su Nintendo Switch è uscito anche il nuovo capitolo della serie, ovvero Mario Golf: Super Rush.