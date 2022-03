Nintendo Switch Online: nuovi giochi gratis SNES e NES aggiunti al catalogo

Nintendo ha aggiunto nella notte tre nuovi giochi gratis per SNES e NES da scaricare liberamente per gli abbonati al suo servizio Nintendo Switch Online, si tratta di Earthworm Jim 2, Dig Dug 2 e Mappy-Land.

L'aggiornamento all'app di Nintendo Switch Online andato in scena nella giornata di ieri lasciava presagire l'arrivo di novità su questo fronte, che sono puntualmente concretizzate varie ore dopo con questo interessante update del catalogo, che ora comprende altri tre classici di ottimo livello.

Earthworm Jim 2 per Super Nintendo è il secondo capitolo del celebre action platform in 2D creato da Shiny Entertainment e Rainbow Arts, uscito originariamente nel 1995 sulla console Nintendo. Lo Psico-Corvo ha rapito la principessa Tal dei Tali e l'eroico verme Jim è costretto a tornare a indossare la sua super tuta e lanciarsi all'avventura per salvarla.

Anche questo capitolo ripete la struttura del precedente con livelli multievento e tanto umorismo surreale, risultando ancora oggi un gioco facilmente godibile.

Dig Dug 2 è una vera e propria gloria del lontano passato, essendo uscito originariamente nel 1985 su Famicom e nell'89 in occidente su NES. Secondo capitolo della serie, ripete la struttura dell'originale con una nuova ambientazione isolana, con il protagonista sempre intento a combattere i mostri Pooka e Fygar con la solita pompa per biciclette.

Mappy-Land, uscito nel 1989 su NES in occidente, è un altro platform in 2D sviluppato dal team nipponico TOSE, con protagonista un topolino alle prese con piattaforme e treni. Si tratta del secondo capitolo di una serie che vede il protagonista dover raccogliere sei oggetti all'interno di ogni area, cercando di evitare i nemici rappresentati da Loro e la sua banda di Meowkies.