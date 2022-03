Nintendo Switch Sports, un lungo trailer overview mostra le caratteristiche del gioco

Nintendo ha pubblicato il tradizionale Overview Trailer anche per Nintendo Switch Sports, con un video da oltre 5 minuti che spiega nel dettaglio le caratteristiche del gioco in arrivo su Nintendo Switch, in uscita il 29 aprile 2022.

Il trailer prende in esame la struttura generale del gioco e tutte le varie discipline per Nintendo Switch Sports, annunciato con data d'uscita e dettagli al Nintendo Direct di febbraio. Come abbiamo visto, queste sono le 6 discipline comprese al lancio nel gioco:

Tennis

Bowling

Chanbara

Calcio

Badminton

Pallavolo

Nel video vediamo come funzionano i vari sport, tutti basati su un utilizzo peculiare dei Joy-Con a simulare i movimenti delle varie discipline e con l'applicazione di accessori come fasce per collegarli alle gambe e altro.

Oltre alle 6 discipline di base verrà aggiunto un settimo sport già in autunno con l'add-on gratuito dedicato al golf, ma altri arriveranno in seguito visto che due sport inediti sono già stati scoperti da un dataminer, a dimostrazione di come ulteriori aggiunte arriveranno probabilmente in seguito, tra update gratis e altro.

Nintendo Switch Sports contiene il multiplayer in locale e online, con sfide dirette e campionati a cui prendere parte, con un sistema di progressione dei giocatori tra multiplayer e single player. Potete conoscere meglio il gioco leggendo il nostro provato di Nintendo Switch Sports.