Abandoned: Blue Box ha cancellato vari tweet relativi al gioco?

Tra i misteriosi annunci di Sony che dovevano avvenire questa settimana, qualcuno ha ovviamente pensato anche ad Abandoned e il gioco è riemerso, ma non per buone notizie, a quanto pare: il noto modder Lance McDonald ha fatto notare, in queste ore, come il team Blue Box abbia cancellato vari tweet fatti in passato sulle caratteristiche del misterioso gioco per PS5.

Secondo quanto riferito da McDonald, molto noto soprattutto nella community dei souls-like, tanto da essere diventato una sorta di celebrità in tale ambito, Blue Box avrebbe cancellato buona parte dei tweet in cui spiegava alcune caratteristiche di Abandoned e anche le motivazioni per cui la famosa demo del gioco pesava 6 GB, nonostante contenesse solo una brevissima animazione. Questo, secondo gli sviluppatori, era perché all'interno c'erano molti altri contenuti che dovevano però essere sbloccati in seguito.



Lance McDonald si è dimostrato molto critico nei confronti di Blue Box e Abandoned, riferendo anche in precedenza del forte sospetto che tutta la storia possa essere in verità una sorta di inganno, dunque anche in questo caso i suoi messaggi puntano sul fatto che il gioco sia stato forse cancellato. "Dopo vari mesi, tutti questi tweet sono stati cancellati, non credo che il gioco sia mai esistito", ha riferito McDonald.



Tuttavia, alcuni tweet sono comunque ancora visibili, almeno al momento, come quello riportato qui sotto che rimanda al blog di Blue Box con la roadmap con l'annuncio della particolare "Real time experience app" dedicata ad Abandoned. Insomma, il mistero è destinato a continuare e il gioco rimarrà probabilmente al centro di varie teorie finché non emergeranno nuove informazioni ufficiali, ma nel frattempo riportiamo anche queste misteriosi variazioni al riguardo.