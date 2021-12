Abandoned, il modder Lance McDonald spara a zero su gioco e studio

Abandoned rimane ancora oggi un'incognita, un prodotto misterioso che gli sviluppatori stanno rivelando praticamente un fotogramma alla volta. Ebbene, il noto modder Lance McDonald si è stufato e ha sparato a zero sul gioco e sullo studio che lo sta sviluppando.

A poche ore dagli aggiornamenti sullo sviluppo di Abandoned, l'autore della famosa mod di Bloodborne ha criticato apertamente l'app di Blue Box Game Studios e le bugie che a suo dire il team sta raccontando per promuovere il progetto.

"Ricordate quattro mesi fa, quando la Abandoned Realtime Experience è stata lanciata completamente rotta, per poi ricevere un aggiornamento da 5 GB che ha consentito di riprodurre una clip da dieci secondi?", ha scritto McDonald.

"Gli sviluppatori dissero che l'update pesava 5 GB perché il trailer era in realtà molto più lungo ma hanno dovuto disattivarne una parte al fine di sistemare alcuni bug. Be', 5 GB non è in realtà moltissimo per una demo in Unreal Engine da dieci secondi, dunque perché hanno sentito il bisogno di mentire parlando di sezioni disattivate?"

"Ad ogni modo, immagino che dovremmo semplicemente dimenticare tutta quella faccenda del 'lo sistemeremo subito per rivelare il trailer completo' e pensare invece alla prossima tech demo che stanno pubblicizzando."

"Ma poi chi diavolo pubblica una tech demo per il motore grafico di qualcun altro? Non mi serve certo che sia Blue Box Game Studios a mostrarmi cos'è in grado di fare l'Unreal Engine 4!", ha continuato McDonald.

"Inoltre ricordate quando Sony dichiarava che Abandoned sarà un'esclusiva PS5 ma il director del gioco scrisse che eventualmente sarebbe arrivato anche su PC? Senza alcun preambolo. Chiunque ancora pensi che ci troviamo di fronte a una raffinata trovata pubblicitaria è completamente fuori, a questo punto."