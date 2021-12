Far Cry 6 per PS4, PS5 e Xbox: offerta Amazon di fine dicembre 2021, sconto del 43%

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Far Cry 6 Limited Edition per PS4 (con upgrade gratuito a PS5), PlayStation 5 e Xbox (sia One che Xbox Series X|S sullo stesso disco). Lo sconto segnalato è di 30€, ovvero del 43%. Il prezzo pieno per Far Cry 6 è 69.99€. Lo sconto odierno è il migliore mai proposto sulla piattaforma. La Limited Edition include anche il pacchetto Spedizione nella Giungla, che propone una divisa, un'arma e un ciondolo arma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi spieghiamo che "Far Cry 6 introduce alcune interessanti novità sul fronte dell'impianto narrativo, con un protagonista finalmente parlante e presente sulla scena, una sceneggiatura a tratti brillante e una serie di comprimari interessanti e ben caratterizzati. Purtroppo fa eccezione proprio il villain interpretato da Giancarlo Esposito, la cui figura appare stereotipata e priva di peculiarità, mentre la struttura con le sue regioni e i suoi luogotenenti si rivela fin troppo tradizionale. Il gameplay funziona bene in alcuni frangenti ma le perplessità sono tante e determinate situazioni le fanno colpevolmente risaltare, mentre ci si muove all'interno di un'ambientazione molto estesa ma spesso generica e priva di personalità."

Giancarlo Esposito in Far Cry 6

