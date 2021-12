Console e giochi più venduti nel 2021 in Europa: Switch batte PS5, Xbox non nominata

Christopher Dring di GamesIndustry.biz - tramite una lunga serie di tweet - ha svelato un po' di informazioni sul mercato europeo, precisamente indicato le console e i giochi più venduti nel 2021 in Europa. Switch batte PS5 in varie nazioni, mentre Xbox non viene nemmeno nominata.

Andando in ordine, Dring parla delle console più vendute e afferma che Nintendo Switch ha "dominato in un sacco di territori europei, ma PS5 sembra pronta a essere la console numero 1 in UK e in altri piccoli mercati come la Svezia, la Danimarca e la Finlandia." Dring non nomina in alcun modo Xbox, in termini di vendite hardware.

Parlando dei giochi più venduti, senza alcun tipo di sorpresa, FIFA 22 è primo in Europa: il gioco ha anche superato le vendite di FIFA 21 a parità di periodo. Tra i giochi "nuovi" (ovvero pubblicati nel 2021 per la prima volta), gli unici nella Top 10 sono Call of Duty Vanguard e Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente apparirebbero nella Top 10 se venissero conteggiati come un unico gioco. Far Cry 6 potrebbe riuscire a entrare in classifica: ha ancora un po' di tempo per chiudere il 2021 e accumulare altre vendite. Dring non cataloga FIFA 2 come gioco "nuovo", a quanto pare.

Uno dei trattori di Farming Simulator 22

Viene poi detto che Farming Simulator 22 è stato in grado di vendere più di Skywards Sword HD, Ratchet & Clank Rift Apart, Monster Hunter Rise, Forza Horizon 5 e Guardians of the Galaxy in Europa.

Analizzando solo le nuove IP del 2021, in Europa quella che ha avuto più successo è It Takes Two, ben al di sopra di Outriders. Viene poi detto che Metroid Dread è solo 23°, dietro New Pokémon Snap e davanti a Super Mario 3D All-Stars.

Parlando invece precisamente di PS5, FIFA 22 è il più venduto, poco sopra Spider-Man. Resident Evil Village è invece il quinto. Con Xbox, spiega Dring, la questione è complicata in quanto i giochi Xbox One fanno l'upgrade a Xbox Series X|S in automatico, ma Dring ritiene che FIFA 22 sia il più venduto anche sulla console Microsoft. Forza Horizon 5 è invece quarto.

I dati - appena raccolti - sono vecchi di un paio di settimane, quindi c'è ancora tempo per qualche piccola modifica.