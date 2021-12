The Batman su HBO Max a breve distanza dall'uscita nei cinema

The Batman, il nuovo film dedicato al Cavaliere Oscuro con Robert Pattinson, sarà disponibile in streaming su HBO Max a breve distanza dall'uscita nei cinema americani. Nello specifico, passeranno solo 46 giorni.

In uscita nelle sale il 4 marzo 2022, The Batman approderà sulla piattaforma digitale HBO Max il 19 aprile 2022, stando alle parole di Jason Kilar, CEO di WarnerMedia, che aveva già accennato alla questione in passato.

Il cambiamento è stato presentato da Kilar sotto una luce positiva: se per qualsiasi ragione non si voglia vedere The Batman in sala, non bisognerà attendere troppo per potersi gustare il film nel salotto di casa propria... quantomeno negli Stati Uniti e nei paesi dove HBO Max è disponibile.

"Pensate a quando i film arrivavano su HBO otto o nove mesi dopo l'uscita nelle sale cinematografiche", ha detto il CEO di WarnerMedia. "The Batman debutterà dopo appena 46 giorni su HB Max: si tratta di un enorme cambiamento rispetto a come funzionavano le cose nel 2016, nel 2017 e nel 2018."

L'azienda ha insomma cercato di trovare il miglior compromesso possibile fra i lanci in contemporanea di qualche tempo fa e le tempistiche che hanno caratterizzato finora le uscite in streaming e home video: vedremo se questa soluzione si rivelerà efficace per The Batman.