Epic Games Store: giochi gratis del 27, 28 e 29 dicembre 2021 svelati in anticipo

L'ormai noti leaker billbil-kun ha svelato in anticipo i nuovi giochi gratis dell'Epic Games Store per i giorni 27, 28 e 29 dicembre 2021. Avremo modo di giocare - in ordine - Mages of Mystralia, Moving Out e Salt and Sanctuary.

billbil-kun ha svelato in anticipo tutti i giochi dell'Epic Games Store di questo periodo, oltre a i giochi gratis di Xbox Gold e di PS Plus degli ultimi mesi, compresi quelli in arrivo a gennaio 2022 su PS4 e PS5. Si tratta in altre parole di un leaker estremamente affidabile: non abbiamo ragione di credere che questa volta abbia sbagliato.

Come detto, i giochi gratis dell'Epic Games Store di questi giorni sono:

Mages of Mystralia "vesti i panni di Ziya, una giovane ragazza che scopre di avere un'innata propensione per la magia. Purtroppo la magia è stata bandita ormai da tempo, perciò, tutta sola, si lancerà in un viaggio di addestramento per imparare a controllare i suoi poteri. Lungo la strada incontrerà altri maghi esuli e scoprirà rune dalle proprietà magiche, che imparerà a combinare in milioni di modi diversi per creare incantesimi sempre nuovi."

Moving Out "è un folle simulatore di traslochi con fisica realistica che ti farà riscoprire il piacere del multiplayer in locale!" I giocatori devono spostare una serie di oggetti e mobili cercando di superare vari ostacoli. Ecco la recensione.

Salt and Sanctuary è un metroidvania 2D ispirato ai souls-like. Dovremo esplorare un'isola oscura alla ricerca di una via d'uscita dopo un naufragio. Ad attenderci ci saranno mostri di tutti i tipi e dovremo potenziare il nostro personaggio con abilità ed equipaggiamenti. Ecco la recensione.

Un boss di Salt and Sanctuary

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis dell'Epic Games Store del 27, 28 e 29 dicembre 2021?