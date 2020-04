Moving Out: la recensione per PlayStation 4

La recensione di Moving Out non può che iniziare celebrando l'attività in ambito videoludico di Team17 , destinata proprio alla fine di questo 2020 a compiere trent'anni. Per chi si trova nell'orbita degli "anta", la storica società con quartier generale a Wakefield sarà probabilmente ricordata per capolavori di un passato ormai remoto come Alien Breed e Project-X, ai quali negli anni si è affiancato l'incredibile Worms . Un franchise diventato un po' l'emblema di tutta la produzione Team17, nella quale il divertimento è sempre stato uno degli aspetti tenuti in maggiore considerazione. Non solo per i giochi sviluppati direttamente all'interno della società, ma anche per quelli realizzati da altri e pubblicati da Team17. L'elenco dei giochi arrivati sul mercato sotto questo marchio è diventato ricco soprattutto negli ultimi anni, trovando terreno fertile con titoli come The Escapists , Yooka-Laylee e Overcooked . Proprio quest'ultimo sembra essere stata la fonte d'ispirazione di Moving Out, gioco sviluppato da SMG Studio e Devm Games: dai fornelli pazzi di Ghost Town Games si passa in questo caso alla vita di una ditta di traslochi, mantenendo le dinamiche collaborative e lo stile da cartone animato. Dopo aver svuotato uffici, case infestate e portato in spalla lavatrici guadando un fiume, ecco il nostro verdetto su Moving Out!

Modalità: il party game che ci voleva?

In tempi di reclusione casalinga forzata come quelli che stiamo vivendo, l'arrivo di un nuovo party game può essere visto come un'ancora di salvezza per fare trascorrere un po' il tempo giocando in compagnia. Da questo punto di vista Moving Out si presenta particolarmente bene, permettendo a un numero massimo di quattro giocatori di partecipare, scegliendo il proprio avatar tra una serie di personaggi iniziali ai quali vanno ad aggiungersi quelli sbloccati andando avanti coi livelli.

Il breve filmato introduttivo che ci spiega come diventare dei Furniture Arrangement & Relocation Technician (abbreviato F.A.R.T., ossia scoreggia) mette subito in chiaro il tono di Moving Out, che si presenta come un simulatore di traslochi intenzionato a prendersi quanto meno possibile sul serio. Raccogliendo clienti in giro per la cittadina di Packmore, il nostro obiettivo è quello di completare il carico del nostro furgone da traslochi, ottenendo in base al tempo impiegato una valutazione di tipo bronzo, argento, oppure oro. Particolarmente gradita è l'introduzione di obiettivi secondari, che aggiunge un pizzico di rigiocabilità a ogni livello andando oltre il semplice miglioramento del punteggio ottenuto.

Con un occhio di riguardo verso i più giovani, o comunque verso i meno abituati ad avere un controller in mano, Moving Out propone inoltre una modalità semplificata, grazie alla quale è per esempio possibile estendere i tempi delle valutazioni per fare in modo che si possa vivere l'esperienza con un pizzico di relax in più. Soprattutto per chi ha intenzione di giocare in compagnia di bambini, si tratta di una possibilità non di poco conto. Volendo è naturalmente possibile godere del prodotto anche da soli, tenendo però presente che come tutti i titoli del suo genere Moving Out dà il meglio di sé quando davanti allo schermo ci sono almeno due persone.