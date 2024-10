Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 24 ottobre è disponibile, ecco il link per scaricarlo

Potrete riscattare il titolo in questione a questo indirizzo entro una settimana, ovvero da oggi fino alle 16:59 di giovedì 31 ottobre . Una volta fatto, verrà aggiunto alla libreria e sarà vostro, proprio come se ne aveste acquistato la licenza di utilizzo.

Come ogni giovedì pomeriggio, Epic Games Store ha messo a disposizione un nuovo gioco gratis per tutti gli utenti. Nello specifico a partire da oggi, 24 ottobre , vi offre l'opportunità di diventare dei maghi dei traslochi regalandovi Moving Out .

Cos'è Moving Out?

Come accennato in precedenza, il gioco in regalo di questa settimana è Moving Out, un simulatore di traslochi sopra le righe basato sulla fisica sviluppato da DevM Games e SMG Studio. Nei panni di tecnici specializzati in trasporti di mobilio fuori dall'ordinario, dovremo spostare elettrodomestici e mobilio all'interno del nostro furgone. Facile, no? Il problema (e il divertimento) è che spesso per farlo dovremo superare ostacoli di ogni genere, come ad esempio dover lanciare pacchi da un aereo in volo o fare i conti con dei fastidiosi fantasmi.

Un trasloco in mezzo al traffico in Moving Out

Mano a mano che completeremo le missioni sbloccheremo incarichi sempre più complicati, con la possibilità di affrontare il gioco in solitaria o in compagnia dei vostri amici grazie alla modalità cooperativa. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Moving Out.

Che ne pensate del regalo dell'Epic Games Store del 24 ottobre? Fatecelo sapere nei commenti. Vi segnaliamo, inoltre, che oggi sono stati annunciati i giochi gratis dell'Epic Games Store del 31 ottobre.