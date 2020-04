Horizon Zero Dawn 2: Guerrilla Games assume uno sceneggiatore forse per il nuovo capitolo su PS5

Horizon Zero Dawn 2 potrebbe essere il nuovo progetto di Guerrilla Games per il quale il team olandese sta cercando uno sceneggiatore proprio in questo periodo, visto che la vaga descrizione del gioco sembra corrispondere alle caratteristiche del titolo.

Dopo il grande successo del primo capitolo, d'altra parte, è ovvio che un Horizon Zero Dawn 2 sia previsto arrivare, molto probabilmente su PS5 a questo punto, dove potrebbe essere un titolo di punta anche della prima mandata di giochi per la next gen Sony.

Come riporta anche il tweet qui sotto, Guerrilla sta cercando un Senior Game Writer da inserire nel team di Amsterdam, menzionando brevemente la scrittura di quest e il design della narrazione. Nel messaggio possiamo vedere chiaramente anche gli hashtag che rimandano a Horizon Zero Dawn, dunque il collegamento è alquanto reale.

Horizon Zero Dawn 2 è ovviamente protagonista di varie voci di corridoio e presunti leak, come quello recente sul fatto che sia esclusiva PS5, molto più grande del primo capitolo, a 4K e 30 fps. Nel frattempo, il primo capitolo è arrivato clamorosamente anche su PC pubblicato direttamente da Sony, con grande scorno di alcuni console warrior particolarmente dedicati che hanno addirittura fatto sbroccare uno sviluppatore del gioco.