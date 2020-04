Sega: l'oscuro passato di Sega Shiro in un nuovo video

Prosegue la pubblicazione di video per il sessantesimo anniversario di Sega, con il secondo capitolo delle avventure di Sega Shiro, il nuovo personaggio promozionale figlio del mitico Segata Sanshiro. Cosa si nasconde dietro l'aspetto allegro e gioviale del buon Sega Shiro? Da cosa deriva il suo amore per Sega?

Nel video lo vediamo girare con indosso dell'hardware di Sega (un Game Gear, gli occhiali 3D del 1987 e il Sega Saturn), ma qualcosa lo turba. Quando qualcuno gli chiede come mai indossa sempre lo stesso cappotto, inizia a ricordare del padre e di come lo abbia addestrato alla via di Sega da quando era piccolo. Sega Shiro ricorda anche il tragico momento in cui Segata Sanshiro si è sacrificato per fermare il missile nucleare lanciato da Sony per distruggere la sede di Sega, chiedendo a tutti di giocare con il Saturn. Sacrificio vano.

Il filmato si conclude con l'apparizione di un uomo mascherato chiamato Sega Hatan Shiro, che sembra un gioco di parole con Sega Saturn (Sega Sataan nella pronuncia giapponese). Hatan di suo significa "bancarotta". L'ultima scena vede Sega Shiro giurare a suo padre di proteggere Sega. Sì, è un bel delirio, ma vale la pena di guardarlo e seguire le puntate successive (qui trovate la prima puntata). Il video si trova in testa alla notizia, mentre qui di seguito riportiamo quello della morte di Segata Sanshiro.