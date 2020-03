SEGA, lanciato il sito del 60° anniversario con Sega Shiro, il figlio di Segata Sanshiro

SEGA ha lanciato un sito ufficiale davvero ricco per il suo sessantesimo anniversario in cui ha presentato Sega Shiro, il figlio del mitico Segata Sanshiro, protagonista anche di uno strambo filmato che trovate in testa alla notizia.

Il sito offre diversi contenuti interessanti, come la storia della compagnia che consente di vederne l'evoluzione dal 1960, anno della fondazione, a oggi, oppure l'accesso alle prenotazioni di gadget dedicati, come un borsello di pelle con sopra impresso il logo dell'iniziativa. Volendo è possibile anche inviare un messaggio a SEGA. Peccato che sia tutto in giapponese. Da notare che il sito sembra essere parte di un progetto più grande, con annunci previsti per le prossime settimane.

Ispirato a Sugata Sanshirō di Akira Kurosawa, Segata Sanshiro è un personaggio creato da SEGA per promuovere il lancio del Sega Saturn. Interpretato da Hiroshi Fujioka era sostanzialmente un maestro di arti marziali che picchiava gente per convincerla ad acquistare la nuova console.

Fu protagonista di ventidue spot televisivi, che potete vedere nel video posto in fondo alla notizia, e apparve anche in due videogiochi: Segata Sanshirō Shinken Yūgi per Sega Saturn, di cui era il protagonista, e Project X Zone 2 per Nintendo 3DS. Chissà se suo figlio, Sega Shiro, otterrà lo stesso successo del padre.

Sito del sessantesimo anniversario di SEGA