Animal Crossing: New Horizons, come giocare con amici online e offline

Animal Crossing: New Horizons è un gioco rilassante, che spesso porta il giocatore a "isolarsi" nel suo mondo. Tuttavia, è anche un titolo che punta molto sulla socialità, non solo tra cittadini, ma anche tra giocatori. Girovagare, scoprire, creare insieme ai propri amici e familiari è un'esperienza magnifica. Ritrovarsi tutti insieme a curare un giardino di rose e tulipani è stranamente "avvincente". Per questo, sarebbe bene provare almeno una volta le potenzialità che questo titolo per Nintendo Switch offre sia online che offline. Tuttavia, capire come connettersi con i propri amici non è proprio intuitivo. Quindi, abbiamo deciso di aiutarvi con questa breve guida che vi illustrerà come invitare e giocare online e offline con gli amici su Animal Crossing: New Horizons .

Dodobaldo vi chiederà chi volete invitare via codice. A questo punto selezionate "Tutti e ancora di più!". Se acconsentite nuovamente, questi vi darà un codice di cinque caratteri temporaneo che vi permetterà di invitare chiunque. A coloro cui darete questo codice, sarà dato accesso alla vostra isola, anche se non potrà svolgere la maggior parte delle azioni, come spostare oggetti o tagliare alberi. Insomma, non può mettere a soqquadro la vostra mappa, se è questo che vi state chiedendo.

Per invitare o viaggiare verso l'isola di un vostro amico, dovrete per forza aspettare l'apertura dell'aeroporto, che avverrà il secondo giorno di gioco. Una volta inaugurato il nuovo servizio, dirigetevi dal dodo al bancone e selezionate l'opzione "Voglio ricevere visite". Dodobaldo vi chiederà se volete che i visitatori si colleghino attraverso la rete online o locale . Selezionata una delle due opzioni, dovrete comunicare chi volete invitare. Se avete intenzione di giocare con uno o più giocatori che fanno già parte della vostra lista amici, selezionate "Tutti i miei amici!". Altrimenti, se la persona con la quale volete giocare non è nella vostra lista, selezionate "Invita tramite PIN Dodo".

Una volta che un giocatore ha messo piede nella vostra isola, potete scegliere di aggiungerlo alla lista dei migliori amici. Per fare ciò, assicuratevi che faccia parte della vostra cerchia di amici Nintendo. Se non lo è ancora, aggiungetelo attraverso l'apposita sezione nella Home della console (cliccate sull'icona del vostro account e andate su amici, poi su "Aggiungi amico"). Fatto ciò, andate sulla nuova app del vostro Nook Phone, "Lista Migliori Amici". Qui potete trovare una scheda chiamata Amici, che contiene tutti i giocatori con i quali avete interagito nel gioco. Selezionate il nickname della persona interessata e proponetegli di diventare migliori amici . Fate attenzione, però. I migliori amici hanno la possibilità di svolgere ogni azione disponibile nel gioco. Quindi, hanno la facoltà di "radere al suolo" la vostra isola, se ne hanno voglia. Di conseguenza, fate molta cautela quando scegliete di aggiungere qualcuno ai migliori amici. Magari il giocatore che l'ultima volta si era comportato tanto bene con voi non vede l'ora di fare terra bruciata della vostra rigogliosa isola paradisiaca.

Come giocare insieme sullo stesso schermo

In Animal Crossing: New Horizons non è possible giocare solo online, ma anche fino in quattro sullo stesso schermo. Per fare ciò, ogni giocatore che vuole prendere parte alla partita deve iniziare il gioco sul proprio account personale presente sulla console e creare il suo alter ego.

Importante notare come tutti gli account si trasferiscano sulla stessa isola selezionata dal primo che ha iniziato a giocare al titolo su quella console. Quest'ultimo, infatti, è l'account primario, quello che porta avanti le richieste dei vari personaggi. Se è stato lui ad attivare, ad esempio, la costruzione del museo, nessun'altro potrà portare a termine tale attività (anche se lo si può aiutare cedendogli materiali e artefatti utili per il completamento dell'impresa).



Quando almeno un altro giocatore oltre il primario avrà piantato la propria tenda sull'isola, apparirà sul Nook Phone di ogni giocatore una nuova app, "Chiama abitante", che vi permetterà di chiamare in partita i vostri amici. Potete scegliere anche solo uno tra i quattro possibili giocatori con i quali giocare. Non è necessario che tutti coloro che hanno iniziato Animal Crossing su quella console entrino in partita contemporaneamente. Ognuno può utilizzare il controller che preferisce, dal pad al Joy-Con singolo.

Una volta assegnati questi ultimi, ci sarà un leader (inizialmente quello che ha dato inizio alla partita in corso) che controllerà la camera e avrà il pieno controllo del proprio personaggio. Gli altri potranno svolgere la maggior parte delle azioni, ma non tutte. Ad esempio, non potranno raccogliere oggetti (tutto ciò che viene preso da loro verrà automaticamente trasportato nel punto di raccolta nella tenda di Tom Nook) o interagire con i personaggi. Per cambiare al volo il leader, chi ha il comando deve solo scuotere il controller e aspettare che uno degli altri giocatori lo scuota a sua volta o prema il tasto indicato.



Durante questa modalità di gioco, tutti quanti portano avanti i propri obiettivi nell'app Miglia di Nook, anche se non hanno il comando. Sicuramente è il modo più interattivo di giocare ad Animal Crossing, in quanto i compagni d'avventura sono seduti al vostro fianco. Inoltre, il fatto che, a turno, senza bisogno di riavviare il gioco, ognuno possa svolgere le proprie attività quotidiane e aiutare gli altri a completare gli obiettivi più ostici è un ottimo incentivo a chiamare a raccolta i vostri familiari e passare un po' di tempo insieme, condividendo con loro la vostra passione per i videogiochi.