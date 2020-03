Amazon Prime Video, contenuti per famiglie gratis contro il Coronavirus

Ancora iniziative per combattere la noia da Coronavirus, il virus che in questi giorni costringe alla reclusione forzata gran parte della popolazione italiana. Amazon Prime Video, il noto servizio di streaming on demand offerto da Amazon Prime per i possessori dell'abbonamento, ha deciso di aggiungere al proprio listino alcuni contenuti per famiglie gratis.

Si tratta di una selezione di film e di contenuti che verranno a breve resi disponibili su Amazon Prime Video in America, poi subito dopo anche in Italia (un lato positivo, dopo la riduzione dello streaming di Amazon Prime Video). Sono normalmente contenuti previsti per i possessori di un abbonamento ad Amazon Prime, che include l'accesso anche ad Amazon Prime Video; ma in via del tutto eccezionale, causa Coronavirus, questi contenuti arriveranno gratuitamente per tutti, anche per gli utenti che possiedono semplicemente un account ad Amazon, senza abbonamento ad Amazon Prime.

Tra i contenuti di questa iniziativa segnaliamo almeno la serie originale di Amazon Prime per bambini nota come Il pericoloso libro delle cose da veri uomini, e poi il cartone animato Niko e la Spada di Luce, poi ancora Peppa Pig. Ottima iniziativa da parte del colosso dell'e-commerce, insomma.

Per accedere ai contenuti per famiglie gratis sarà sufficiente effettuare il login al proprio account Amazon, recarsi alla sezione Video, quindi selezionare uno dei contenuti presenti e infine Play.