Wasteland 3, 53 minuti di gameplay alla massima qualità grafica possibile

inXile ha lanciato la Closed Beta di Wasteland 3 e molti stanno pubblicando dei video per mostrare il gioco in azione. Tra questi abbiamo scelto un filmato del canale YouTube di Rob Cram che mostra i primi 53 minuti di giochi alla massima qualità grafica possibile su PC.

Da notare che per registrarli è stata usata una GeForce RTX 2080 Ti, una delle schede grafiche più performanti sul mercato. Va anche detto che il lato tecnico non è proprio il punto di forza di Wasteland 3 e che probabilmente si possono ottenere risultati altrettanto validi con schede video molto meno costose.

Wasteland 3 è un gioco di ruolo 3D che trasporta i giocatori, nei panni di un gruppo di Ranger, in Colorado, dove il Patriarca detta legge sulle nevi che ricoprono tutto l'anno la regione. Riusciranno a ottenerne l'aiuto per fermare gli attacchi di un gruppo di spietati predoni? Giocabile da soli o in cooperativa, il titolo di inXile consente di creare party di un massimo di sei ranger, tutti personalizzabili per adattarsi allo stile del giocatore.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Wasteland 3 sarà disponibile a partire dal 19 maggio 2020.