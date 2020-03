Pokémon, l'incredibile forza di Ash Ketchum al centro di uno studio su Tumblr

Nella giornata di oggi uno studio su Tumblr regala una nuova perla a tutti i suoi (e nostri) lettori. Un utente ha preso molto seriamente la questione della forza fisica di Ash Ketchum, il protagonista della serie anime dei Pokémon, e l'ha analizzata nel dettaglio giungendo a consapevolezze notevoli.

L'utente su Tumblr ha concluso che Ask Ketchum è in grado di scagliare con enorme facilità un tronco pesante circa 500 kg. Partendo dall'analisi di alcuni episodi specifici della serie anime Pokémon, come quello della Saga di Pokémon Sole e Luna in cui Ash Ketchum scaglia via facilmente un enorme tronco d'albero, ha concluso che il ragazzo deve possedere una forza sovrumana, per usare un eufemismo. Il lato simpatico della questione è che ha gestito la sua analisi come un vero e proprio studio scientifico, riportando immagini, frame, note e fonti di vario di tipo, che trovare più diffusamente nel campo Fonte di questo articolo.

Partendo dalla scena in cui Bagon atterra sul tronco scagliato da Ash Ketchum, l'utente di Tumblr ha fatto alcuni rapidi calcoli. Il tronco avrebbe ospitato facilmente un totale di 6 Bagon e mezzo senza spezzarsi; dato che Game Freak ha fornito a suo tempo il peso di ogni singolo Pokémon, è legittimo considerare che il tronco pesi almeno 500 Kg circa. Ash Ketchum possiede dunque una forza incredibile, per averlo scagliato come un fuscello. Chiaramente tutta questa analisi, e le altre effettuate dall'utente, partono dalla sospensione dell'incredulità più totale. Ecco alcune immagini.