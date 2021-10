The Batman, nuovo trailer del film e data di uscita dal DC FanDome 2021

The Batman non poteva mancare al DC FanDome 2021, dove infatti si è mostrato con un nuovo trailer di presentazione proprio verso la chiusura dell'evento, a rimarcare la grande importanza del nuovo film all'interno del programma multimediale di DC Comics.

The Batman ha una data di uscita, arriverà nei cinema il 4 marzo 2022, come viene confermato anche dal video in questione. La nuova clip è particolarmente ritmata e fornisce una bella panoramica sul nuovo stile impartito a Batman da questo nuovo film, a partire ovviamente dal protagonista.



Robert Pattinson sarà Bruce Wayne, ovvero anche Batman, con un cambio di fisionomia che ha fatto discutere inizialmente ma si sta rivelando sempre più azzeccato, mentre nel cast ci sono anche Jeffrey Wright a interpretare James Gordon, Andy Serkis come Alfred Pennyworth, Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista, Colin Farrell a interpretare Oswald Cobblepot e Zoë Kravitz nel ruolo di Seline Kyle.

Diretto da Matt Reeves su sceneggiatura di Peter Craig, The Batman racconta la storia dell'uomo-pipistrello al suo secondo anno come Cavaliere Oscuro di Gotham City, trovandosi a che fare con un'ampia rete criminale che ha praticamente corrotto l'intera città fino ai piani più alti.

Di The Batman abbiamo visto di recente una nuova foto ufficiale, oltre a Catwoman, interpretata dall'affascinante Zoë Kravitz.