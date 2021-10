DC FanDome 2021: tutti i giochi, i trailer e gli annunci dell'evento

Il DC FanDome 2021 si è appena concluso ed è il momento di fare un bel riepilogo su tutti i giochi, i trailer e gli annunci che sono emersi dall'importante evento dedicato all'universo DC Comics, che ha racchiuso novità riguardanti videogiochi, film, serie TV, animazione e fumetti.

C'è stato spazio per una grande quantità di titoli nelle quasi quattro ore di diretta andata in scena con l'evento online, che abbiamo anche seguito in tempo reale sul nostro canale Twitch.

DC FanDome 2021, la locandina dell'evento

Nel caso vi siate persi le novità nel momento stesso in cui sono state pubblicate, dunque, niente paura: le trovate tutte riassunte nell'elenco qui sotto.

Abbiamo avuto modo di vedere qualcosa dei nuovi giochi in sviluppo presso Warner Bros. come Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League e qualcosa anche su film e serie TV in particolare, ma in generale gli appassionati dei fumetti dell'universo DC Comics hanno avuto modo di riempirsi di un sacco di belle informazioni sul futuro della casa editrice in ambito multimediale.

Vediamo dunque cosa è venuto fuori nel corso del DC FanDome 2021: