Gotham Knights, nuove immagini per il gioco multiplayer cooperativo

Arrivano anche alcune nuove immagini per Gotham Knights, il gioco action multiplayer cooperativo da parte di Warner Bros. Montreal, che è tornato a mostrarsi un po' durante il DC FanDome attualmente in corso.

Le immagini in questione sono prese, sostanzialmente, dal trailer della storia andato in scena pochi minuti fa nel corso della conferenza di presentazione, di cui abbiamo visto anche un trailer dietro le quinte e incentrato in gran parte della Corte dei Gufi, ovvero il gruppo di villain che, in questo caso, daranno filo da torcere ai protagonisti del gioco all'interno di Gotham City.

Come abbiamo visto, Gotham Knights non vede Batman come personaggio giocabile ma quattro personaggi comprimari che qui diventano protagonisti assoluti: Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin.

La conformazione della squadra è costruita per consentire il multiplayer cooperativo a quattro giocatori ovviamente, il tutto all'interno di una Gotham City che dovrebbe rappresentare un vero e proprio open world tutto dedito all'azione.

Le nuove immagini sono sostanzialmente frame del trailer di presentazione, che a sua volta ha carattere esclusivamente narrativo, essendo tutto incentrato su scene d'intermezzo. Ci dicono dunque qualcosa sulla storia più che sul gameplay vero e proprio, visto il taglio cinematografico di questa presentazione.