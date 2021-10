Gotham Knights: il trailer del DC FanDome 2021 per il nuovo action trapela online

Gotham Knights era atteso per il DC FanDome 2021 ed è infatti tornato a mostrarsi con un nuovo trailer, che arriva prima del tempo, trapelato online, e illustra qualcosa soprattutto sul fronte narrativo del nuovo action game multiplayer cooperativo da parte di Warner Bros. Montreal.

Il video in questione non contiene elementi di gameplay, ma si tratta di uno spettacolare montaggio di scene d'intermezzo, probabilmente in-engine ma comunque non relative a sequenze di gioco in tempo reale vere e proprie. In ogni caso, il trailer consente di sapere qualcosa di più sulla storia e calarci meglio nelle atmosfere e nell'ambientazione del nuovo gioco.



Come è già emerso in passato, Gotham Knights non contiene il celebre Batman ma lascia la scena ai suoi comprimari, ovvero Nightwing, Batgirl, Robin e Red Hood, che diventano protagonisti di un action game open world ambientato a Gotham City, nel quale i quattro super-eroi devono collaborare per combattere contro i vari super villain che infestano l'iconica città in questione, in particolare contro la Corte dei Gufi, che avrà un ruolo preponderante nella storia.

L'uso dei quattro personaggi serve ovviamente a supportare l'azione multiplayer cooperativa, che infatti è alla base di Gotham Knights, come abbiamo visto fin dalla prima demo mostrata in occasione dell'annuncio del gioco.

Proprio ieri era emersa la pagina attiva su Steam dedicata al gioco, facendo pensare all'annuncio di una data di uscita che invece ancora sembra non essere stata fissata, nel frattempo vi rimandiamo all'anteprima di Gotham Knights per saperne di più.