Suicide Squad: Kill the Justice League, trailer sulla storia dal DC FanDome 2021

Suicide Squad: Kill the Justice League è tornato a mostrarsi in occasione del DC FanDome 2021 con un nuovo e spettacolare trailer di presentazione, composto in gran parte di sequenze d'intermezzo narrative che hanno messo maggiormente in luce la storia e i personaggi.

Il nuovo action, sviluppato da Rocksteady, ovvero gli autori della serie videoludica Batman Arkham, è un gioco che riprende in pieno le atmosfere alquanto folli e i personaggi sopra le righe di Suicide Squad, in particolare della nuova interpretazione cinematografica fa parte di James Gunn, mettendo in scena le avventure della squadra di anti-eroi formata da Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot e King Shark, la "squadra suicida" inviata per indagare e uccidere le targhe "Alpha".

Dopo il primo trailer di presentazione, si definisce un po' meglio la battaglia della squadra contro i servi di Brainiac, con i protagonisti che si ritrovano poi a doversi scontrare nientemeno che con Superman, controllato mentalmente da Brainiac, come probabilmente tutta la Justice League.

Da quanto è possibile vedere nel trailer, tra gli "ospiti speciali" sembrano esserci diversi super eroi noti come Superman, Wonder Woman, Flash, Robin, Green Lantern e altri, in attesa di scoprire qualcosa di più su questo interessante titolo.

Nei giorni scorsi è stata pubblicata una breve clip e delle key art di Suicide Squad: Kill the Justice League, mentre una presentazione più approfondita dovrebbe emergere domani nel corso del DC FanDome, l'evento dedicato all'universo DC Comics. Per le informazioni raccolte sul gioco all'epoca della prima presentazione, vi rimandiamo all'anteprima di Suicide Squad: Kill the Justice League, che dovrebbe essere un gioco con elementi GaaS.