Suicide Squad: Kill the Justice League, pubblicata una breve clip e delle key art

In attesa del DC FanDome, Suicide Squad: Kill the Justice League torna a mostrarsi con una brevissima clip e key art dei protagonisti del nuovo gioco di Rocksteady.

Di recente DC ha pubblicato un nuovo trailer dedicato all'evento DC FanDome 2021 in cui per pochissimi secondi sono state presentate sequenze inedite dell'atteso titolo con Harley Quinn e altri membri della Suicide Squad, che potete ammirare nella clip estratta nel tweet sottostante.

Come riporta Nibel, inoltre, vari dipendenti di Rocksteady hanno condiviso, sempre su Twitter, le key art dei quattro protagonisti di Suicide Squad: Kill the Justice League, ovvero Harley Quinn, Deadshot, King Shark e Captain Boomerang. Nel gioco questi quattro eroi di fortuna uniranno le forze e la loro follia per contrastare Brainiac e Superman, che è finito sotto il suo controllo.

Suicide Squad: Kill the Justice League e Gotham Knights saranno tra i protagonisti dell'evento del DC FanDome che si svolgerà il prossimo 16 ottobre e dove con tutta probabilità verranno condivisi nuovi interessanti dettagli su entrambi i giochi, attesi nel 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC.