Codemasters e EA: il prossimo gioco sarà il più ambizioso nella storia recente del team

Codemasters sta lavorando al suo nuovo gioco tripla A, come riferito in alcuni annunci di lavoro da parte del team britannico e si tratta anche di un titolo molto ambizioso, il più importante visto nella storia recente del team, da oltre una decade.

Si tratta anche del primo gioco, non ancora annunciato, creato dall'etichetta da quando è stata acquisita in blocco da EA, dunque possiamo aspettarci anche un budget importante dietro al progetto in questione.

F1 2021, una scena del gioco

Secondo quanto riferito negli annunci di lavoro, è il gioco AAA più ambizioso fatto da Codemasters in più di una decade, nientemeno.

"Sotto la guida del development director e con il supporto del team di produzione, dovrai aiutare a gestire la produzione del prossimo progetto di importanza chiave per lo studio", si legge nell'annuncio di lavoro per un Development Manager, "un gioco che promette di essere il più grosso e ambizioso che Codemasters abbia mai fatto in oltre una decade!"

La questione viene ulteriormente confermata dall'annuncio di lavoro per un Senior Manager for Engineering: "Il team è duramente al lavoro per supportare Dire 5 dal suo lancio con una grande quantità di contenuti aggiuntivi, e mentre questa parte del lavoro volge al termine, siamo già in piena progettazione del prossimo progetto tripla A".

Insomma, pare proprio esserci qualcosa di grosso che bolle in pentola presso Codemasters, ora un team interno di Electronic Arts. Considerando la sua nuova posizione, è assai probabile che continui comunque a produrre racing game e forse un altro capitolo (sebbene probabilmente più grosso e ricco) di una delle sue serie storiche, ma attendiamo eventuali informazioni.

Dopo l'acquisto di Codemasters da parte di Electronic Arts, i giochi di corse dell'etichetta britannica sono entrati a far parte del catalogo EA Play e di conseguenza anche di Xbox Game Pass Ultimate.