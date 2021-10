Jurassic World Evolution 2, il provato del nuovo gestionale di Frontier Development

Frontier Developments è sul mercato dei videogiochi da anni. Se consideriamo la carriera di David Braben, il capo dello studio, lo è praticamente dagli albori dell'industria videoludica (anche se la fondazione effettiva risale al 1994). Nonostante l'età, è una di quelle realtà che è riuscita a trovare la sua stabilità specializzandosi in generi dedicati ad ampie nicchie, in cui altri sviluppatori arrancano. Se guardiamo la sua produzione recente possiamo notare che è formata soprattutto da gestionali, tutti diversi, ma tutti fondati su principi simili e accomunati da un perfezionamento tecnologico costante, nonché dalla comprensione profonda di ciò che il pubblico vuole veramente dal genere, almeno quello che consente di far quadrare i bilanci e guadagnare soldi. C'è un filo nemmeno troppo sottile che lega Planet Coaster , Planet Zoo e questo Jurassic World Evolution 2 (anche il primo capitolo in realtà, ma citarlo sarebbe stato ridondante).

Squadra che vince

Il sistema di gioco consente di costruire velocemente dei parchi spettacolari

La prima impressione regalata da Jurassic World Evolution 2 è quella di trovarsi di fronte a una moltiplicazione di tutto ciò che c'era nell'episodio precedente. Graziato da un enorme successo, l'intero impianto originale è stato confermato, ma sembra essere stato migliorato in ogni aspetto, oltre a essere stato arricchito di molti più contenuti. Il concept è sempre lo stesso: il giocatore deve creare e gestire dei parchi pieni di dinosauri, guadagnando soldi dai visitatori accorsi per vederli. Naturalmente il fatto che si tratti spesso di creature gigantesche e feroci complica leggermente le cose, ma sono semplici dettagli per un imprenditore rapace e la scienza ci viene in aiuto con sistemi e strutture di sicurezza che consentono di contenere rapidamente la maggior parte dei problemi.

Durante le due ore che abbiamo passato con il gioco siamo stati messi di fronte alla campagna narrativa e alla nuova modalità Teoria del Chaos, di cui parleremo in un paragrafo successivo. Ciò che abbiamo notato subito è il focus messo da Frontier sul lato narrativo, reso ancora più importante rispetto a quanto visto nel primo capitolo.

Per dire, in Planet Zoo, il gestionale precedente dello studio, la narrazione quasi non esiste, mentre qui ci sono tutti i personaggi più amati dei film, come il Dott. Ian Malcolm, interpretato dall'attore Jeff Goldblum, o Claire Dearing, interpretata da Bryce Dallas Howard, che parlano in continuazione. La produzione appare molto più ricca di quella del primo capitolo, come si può notare proprio dal maggior utilizzo degli attori e dei film della serie. Insomma, è evidente l'aver voluto abbracciare in modo completo l'immaginario di partenza da parte della produzione, per dare ulteriore slancio al coinvolgimento di chi già ama questo universo narrativo.

Detto questo non abbiamo potuto mancare di notare come Frontier abbia implementato nel gioco una versione potenziata del suo editor di parchi, diciamo il lato più tecnico dell'intera esperienza, con tutte le novità e i perfezionamenti visti nei suoi ultimi giochi, più alcune specificità pensate per Jurassic World Evolution 2, dove è richiesto di costruire e gestire velocemente su delle superfici molto ampie.

I dinosauri sono ovviamente i protagonisti del gioco

In questo senso chi abbia già giocato a uno qualsiasi degli ultimi gestionali di Frontier si troverà a casa. L'interfaccia di costruzione, disposta nella parte inferiore dello schermo, consente di modellare velocemente il terreno e, altrettanto velocemente, di costruire recinzioni molto grandi, comprese di cancelli e di tutti gli accessori che servono ad ospitare i dinosauri. Bastano pochi click per definire il tipo di terreno, o per modificarlo, per riempirlo di vegetazione, per creare degli specchi d'acqua e per posizionare i distributori di cibo. In questo senso il lavoro di rifinitura operato da Frontier è davvero encomiabile. Con la stessa facilità è possibile costruire edifici e collegarli alla rete elettrica per farli funzionare.

I novizi non temano, perché è presente un ricco tutorial che spiega tutte le basi del gameplay e che consente di entrare in gioco senza traumi. Insomma, nel giro di un'ora si arriva ad aprire il primo parco, con tutti i dinosauri soddisfatti e pronti per mostrarsi ai visitatori.