Hitman GOTY Edition rimosso da GOG dopo le polemiche e il review bombing

Hitman: Game of the Year Edition è stato rimosso dal catalogo di GOG, dopo le numerose proteste degli utenti e il review bombing iniziato circa due settimane fa, quando il gioco aveva debuttato nello store digitale.

Come vi avevamo riportato nei giorni scorsi, gli utenti di GOG hanno bombardato di recensioni negative Hitman GOTY fin dal debutto nel catalogo dello store. Il pomo della discordia era rappresentato dalla necessità di una connessione a internet costante per accedere anche a contenuti single-player. Una condizione che, secondo gli utenti della piattaforma, cozza con lo "statuto" di GOG, che fino a quel momento non aveva mai avuto nessun gioco nel suo catalogo con forme di DRM. In risposta, lo store ha iniziato a rimuovere alcune recensioni negative, sostenendo di "non tollerare il review bombing" e promettendo di indagare in merito la questione.

La rimozione di Hitman GOTY da GOG è stata confermata poche ore fa sul forum ufficiale della piattaforma da uno dei membri del team dello store.

"Grazie per la vostra pazienza e per averci dato il tempo di investigare sulla release di Hitman GOTY su GOG. Come promesso, ora vi aggiorneremo sulla situazione. Siamo ancora in contatto con IO Interactive riguardo questa pubblicazione. Oggi abbiamo rimosso il gioco dal catalogo di GOG. Non avremmo dovuto pubblicarlo nel suo stato attuale, come ci avete fatto notare"

"Vorremmo scusarci per la confusione e la rabbia generata da questa situazione. Vi abbiamo deluso e vorremmo ringraziarti per averci portato a conoscenza di questo argomento: sebbene sia stati molto schietti al riguardo, questo dimostra quanto siete appassionati a GOG."