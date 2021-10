GTA 3, San Andreas e Vice City originali rimossi con l'arrivo della Definitive Edition

Le versioni originali, o comunque attuali, di GTA III, GTA San Andreas e GTA Vice City verranno rimosse dagli store digitali con l'arrivo della trilogia in Definitive Edition, perché quest'ultima soppianterà ufficialmente qualsiasi versione precedente dei tre capitoli in questione, ma la mossa scatena una certa polemica tra gli utenti.

Si tratta di una manovra che i publisher hanno fatto anche in altre situazioni, come Square Enix che ha rimosso le versioni originali dei Final Fantasy più vecchi con l'arrivo delle edizioni Pixel Remasters, ma non viene mai accolta molto positivamente dalla community di videogiocatori.

"Per preparare il loro lancio, la prossima settimana inizieremo a rimuovere le versioni esistenti dei titoli classici dai principali rivenditori digitali", si legge nel comunicato stampa relativo a Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition annunciato proprio in queste ore. Questo ovviamente non dovrebbe comportare problemi a chi ha già acquistato i giochi in tale versione, ma significa che questi non potranno più essere acquistati se non nella Definitive Edition nuova.

Le reazioni di svariati utenti alla notizia non sono molto positive, soprattutto perché è possibile che le nuove versioni della Definitive Edition abbiano dei contenuti tagliati o modificati, soprattutto per quanto riguarda la colonna sonora, considerando le variazioni che occorrono negli accordi sulle licenze legate alla musica e altro, ma non solo, secondo i giocatori si tratta anche di un modo per rialzare il prezzo dei giochi, distribuiti nella nuova versione.

L'iniziativa è vista anche come una mossa per limitare ulteriormente la possibilità di operare sulle mod per i capitoli originali, argomento su cui Take Two e Rockstar Games ultimamente si sono dimostrate molto attive e agguerrite, chiudendo svariati progetti. Il tutto si unisce al fatto che il bisogno di "fare spazio" a una nuova versione in ambito digitale non ha di per sé molto senso, ma l'idea di Take Two è ovviamente rilanciare la nuova trilogia ponendola al centro dell'attenzione.