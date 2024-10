GTA San Andreas compie oggi 20 anni e un ex-Rockstar Games svela retroscena su sviluppo e lancio del gioco

Vermeji spiega, nei suoi messaggi, alcune scelte prese in maniera piuttosto forzata dagli sviluppatori a causa delle limitazioni dell'hardware dell'epoca, ma che mostrano come il team riuscì ad aggirare in maniera creativa questi ostacoli, proponendo un mondo di gioco che risulta ancora oggi molto ampio e vario.

La questione della mappa e altri dettagli

Come riferito dallo sviluppatore, "il piano originale prevedeva 3 città presenti su mappe separate, con il giocatore che poteva viaggiare da una all'altra utilizzando treni e aerei (anche GTA 1 e GTA 2 avevano tre mappe separate)".



"La memoria era decisamente limitata su PS2 e, con mappe separate, altri panorami di città non sarebbero potuti rientrare al suo interno", ha inoltre spiegato Vermeij. "Sarebbe stato più facile avere diversi tipi di polizia/ambulanza/camion per ogni città. Diversi pickup, tipi di tempo, ecc", ha aggiunto lo sviluppatore, così come l'organizzazione dei modelli sul disco, divisi per città.

Tuttavia, "Poco prima che gli artisti iniziassero a lavorare sulle tre mappe, abbiamo avuto una riunione finale presso Rockstar North in cui abbiamo cambiato idea e deciso di optare per una mappa grande", cosa che ovviamente poteva complicare le cose, considerando l'impossibilità di staccare fra loro le diverse sezioni e rendere tutto seamless.

Tuttavia, sembra che Rockstar non abbia sacrificato praticamente nulla della visione originale: "Abbiamo comunque deciso di realizzare pickup, auto della polizia e meteo specifici per la città", ha riferito Vermeij.

Lo sviluppatore ha inoltre ricordato i momenti dell'uscita del gioco nei negozi, riferendo come fosse diversa la situazione, a quei tempi: "Ci volevano 6 settimane per produrre, confezionare e distribuire i DVD. Le patch su Internet non esistevano ancora. Per noi, tutto lo stress si è verificato al momento della scadenza, 6 settimane prima. Non erano emersi grossi problemi", ha raccontato.

"La distribuzione digitale non esisteva ancora. I giochi venivano solitamente pubblicati il martedì/mercoledì negli Stati Uniti e il venerdì nel Regno Unito. Internet faceva schifo e, a parte un paio di trailer, i giocatori non sapevano molto del gioco. Per i giochi più importanti, i negozi aprivano a mezzanotte prima del giorno di uscita in modo da poter raccogliere i pre-ordini".

"Sono andato nel negozio più grande vicino agli uffici di Rockstar North, l'HMV di Princess Street, a Edimburgo. Anche se era una serata piovigginosa, la fila si snodava per tutto il negozio e si riversava in strada. È stato incredibile vedere tutte quelle persone così eccitate che andavano a casa a giocare per tutta la notte".