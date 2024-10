L'attore di Kiryu di Like a Dragon: Yakuza vorrebbe giocare i giochi, c'è però un "ma"

Come vi avevamo segnalato, Ryoma Takeuchi - l'attore di Kiryu della serie TV Like a Dragon: Yakuza (la cui prima parte su due è già disponibile su Prime Video) - non ha giocato i giochi della serie. Di più, gli è stato detto (come è tipico in questo ambito) di evitare di farlo per non farsi influenzare dall'opera originale.

Pur non avendo giocato alla serie, ora Takeuchi "non vede l'ora" di farlo in futuro.