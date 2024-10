Cities: Skyline 1 riceve tre nuovi DLC, 18 mesi dopo la fine del supporto

Mentre Cities: Skyline 2 continua a cercare di riprendersi dal disastroso lancio dello scorso anno, Paradox Interactive ha annunciato e pubblicato un nuovo lotto di DLC a pagamento per l'originale Cities: Skylines , 18 mesi dopo aver pubblicato quello che doveva essere l'ultimo aggiornamento.

Il trailer delle novità di

Ora l'editore ha pubblicato tre nuovi pacchetti DLC a pagamento per Cities: Skylines 1, tutti incentrati sulle montagne e sui terreni alpini. Ci sono il Mountain Village Pack e il Map Pack 3, entrambi parte della gamma di contenuti di Cities: Skylines, oltre al pacchetto musicale Radio Station Alpine Tunes.

"Questo contenuto era in cantiere da tempo, perché sappiamo che molti di voi amano ancora costruire ed espandere le proprie città nel gioco originale Cities: Skylines", ha scritto Paradox nell'annuncio del DLC. "Non sono state sottratte risorse a Cities: Skylines 2", ha proseguito, sottolineando che il nuovo DLC è stato creato in collaborazione con lo sviluppatore Tantalus. "I nostri amici di Colossal Order rimangono pienamente concentrati sullo sviluppo e sul miglioramento di Cities: Skylines 2".

Tutti e tre i nuovi DLC di Cities: Skylines 1 sono già disponibili su PC. Parlando di Cities: Skylines 2, vari DLC sono stati rimandati di nuovo e il team spiega perché.