La creatura di Vea Games si inserisce in un contesto, quello dei platformer/collectathon, purtroppo fin troppo avaro di uscite, denigrato dai più, compresso sotto il peso di una produzione videoludica che sta attraversando tempi bui, presa a pugni da processi di standardizzazione di generi e banalità di sottofondo. Nikoderiko va controtendenza e lo fa con stile: a fianco di una simpatica coppia di eroi animali umanizzati, palette e arte si fondono per consegnare un stile di fondo che catapulta indietro di 30 anni , tra templi, giungle, grotte e montagne, biomi così cari alla Rare di un tempo... e alla Naughty Dog degli albori, quando ancora amavano non prendersi sul serio.

Sono di Cipro, ma sembrano inglesi: Vea Games, lo sviluppatore dietro Nikoderiko: The Magical World, pare uscito da una di quelle cittadine anglosassoni in cui, negli anni '90, si mangiavano pane e prodotti Rare. Nikoderiko, nome del protagonista a parte, è un concentrato di platforming che attinge, attinge e ancora attinge da una tradizione sicuramente più grande di lui, ma che non lo guarda dall'alto in basso, bensì con tenerezza.

Tra foglie e piattaforme

Due manguste, un cattivone in carne, navi che volano, isole in cielo, templi e anfratti: ingredienti che ci piacciono, spezie rare per chi è cresciuto con quella visione dell'avventura figlia di un'era in cui realizzare un platform 2D o 3D ad alto budget ambientato in posti esotici era il sogno di ogni sviluppatore in erba.

Gli ambienti e i tratti di Nikoderiko rimandano a quell'idea videoludica di avventura acqua e sapone di un tempo

Con la sua fusione di dimensioni, Nikoderiko rappresenta una discreta comfort zone dove ritrovare quel sapore di platforming tanto caro alle vecchie scuole di pensiero anni '90 e inizi '2000, colori sgargianti ma delicati, palette variegate e tanto astrattismo di ambientazione. Via tonnellate di riferimenti storici e geografici, via spiegoni infiniti, via anche contestualizzazioni o riferimenti precisi: Nikoderiko prende la distanze da tutto questo e propone livelli immersi in biomi basilari, per questo apprezzabilissimi, senza dare né pretendere nulla di più: corse a perdifiato, salti e piroette, bonus e collezionabili si stendono lungo un tappeto che sicuramente si ispira in maniera pazzesca ai grandi padri costituenti del genere, ma lo fa con competenza. Difficile che urlerete per paesaggi o zone unicamente disegnate, né per sezioni platforming geniali, in quanto tutti si ispira a giochi già ampiamente sviscerati in passato, ma va dato atto che il polpettone di gameplay, per quanto derivativo, funziona più che degnamente.

Siamo sicuri che qualche designer dentro Retro Studios si sveglierà ogni giorno col singhiozzo per quante sezioni sono state riprese da Donkey Kong Country: Tropical Freeze, siamo anche sicuri qualche neo-nonno che a metà anni '90 confezionava Crash Bandicoot o Jak & Dexter possa guardare le parti a tre dimensioni ed esclamare: "Ma questo gioco lo conosco!", eppure non ci sentiamo di incrementare più di tanto il livello della polemica perché è assolutamente palese che questa sia una lunga e corposa lettera d'amore verso i giochi cui si ispira.

Questa sezione a tre dimensioni è purtroppo un po' corta e facile, ma non mancherà di farvi pensare al buon vecchio Crash Bandicoot

Nikoderiko è un gioco con un gameplay ben costruito e che sembra quasi voler dimostrare che nonostante i modelli stiano lì, eterni, il team può riprodurla con bravura e con qualche tocchetto aggiuntivo. Il risultato finale sorprende soprattutto per la saggezza con cui è stato dosato il ritmo generale, che scorre via con piacevolezza regalando zone segrete, livelli bonus, parti a tempo e una discreta dose di divertimento. Chiaro, Vea Games non è Retro Studios ed è evidente anche l'enorme differenza di valori produttivi, però Niko e Luna, i due protagonisti, hanno un design piacevole e non mancheranno di trovare nuovi fan.