Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition annunciata ufficialmente da Rockstar

Dopo presunti leak e voci di corridoio finalmente Rockstar Games ha annunciato ufficialmente Grand Theft Auto The Trilogy: Definitive Edition, raccolta che include le versioni rimasterizzate di Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Thef Auto: San Andreas e in arrivo su PS5, PS4, Nintendo Switch, PC, Xbox One e Xbox Series X|S entro la fine del 2021 e per dispositivi iOS e Android nel 2022.

Il reveal è arrivato con breve teaser di Rockstar Games su Twitter per festeggiare il ventesimo anniversario dal lancio di GTA 3 che potrete visualizzare di seguito.

Come riportato da Polygon, i titoli presenti in Grand Theft Auto The Trilogy: Definitive Edition vanteranno un upgrade a tutto tondo, con miglioramenti sia alla grafica che al gameplay, mantenendo però il look classico degli originali. Al momento non è chiara l'entità di questi upgrade, ma Rockstar Games condividerà maggiori dettagli in merito, inclusa la data di uscita precisa, nel corso delle prossime settimane. Inoltre la software house ha annunciato che a partire dalla prossima settimana inizierà a rimuovere dagli store digitali le vecchie versioni esistenti dei tre giochi inclusi in questa raccolta.

