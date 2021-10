Marvel's Guardians of the Galaxy: il video di "Zero to Hero", il nuovo brano degli Star-Lord, la band del gioco

Per celebrare l'uscita di "Zero to Hero" il secondo singolo degli Star-Lord, la band di Marvel's Guardians of the Galaxy, Eidos-Montréal ha pubblicato un nuovo video musicale in stile VHS degli anni '80, che potrete ammirare nel player qui sopra.

Ispirato ai cartoni animati degli anni '80 il video palesemente punta tutto sul fattore nostalgia, cosa che non ci dispiace affatto, e inoltre offre un'imbeccata sui motivi per cui Peter Quill ha scelto l'appellativo "Star-Lord" nell'universo di gioco.

"Zero to Hero" e "Space Riders (With No Names)", il primo singolo degli Star-Lord, arricchiscono la playlist originale di Marvel's Guardians of the Galaxy, che include 30 tracce iconiche su licenza di artisti leggendari come Mötley Crüe, Bonnie Tyler, Billy Idol, Pat Benetar, Def Leppard, Blondie e molti altri. Tutti i brani della playlist sono presenti anche nel gioco, con la possibilità di sostituirli con alternative a prova di streaming in caso di necessità. A questo indirizzo potrete ascoltare la playlist originale di Marvel's Guardians of the Galaxy.

L'album degli Star-Lord, realizzato appositamente per Marvel's Guardians of the Galaxy, uscirà il 26 ottobre, in contemporanea con il gioco, e sarà acquistabile separatamente. Il singolo "Zero to Hero" è ora disponibile nei negozi di musica digitale.

Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in streaming con GeForce NOW il 26 ottobre 2021. Marvel's Guardians of the Galaxy è in arrivo anche su Nintendo Switch in versione cloud in alcune regioni, sempre a partire dal 26 ottobre. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di guardare anche il trailer di Cosmo, un cane russo parlante di Marvel's Guardians of the Galaxy.