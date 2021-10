I giochi di calcio che meriterebbero di sfidare FIFA 22 vs eFootball 2022

Ma non è sempre stato così. C'era un'epoca in cui i giochi di calcio abbondavano, sgomitavano per ritagliarsi uno spazio e ce la mettevano tutta per emergere. Di quel periodo non rimane più nulla purtroppo, ma noi abbiamo pensato di raggruppare in questa speciale classifica 5 giochi di calcio che avrebbero meritato di sfidare FIFA e PES .

Mmm no, avete ragione: Virtua Striker è Virtua Striker, con partite di due minuti, arbitri non vedenti e animazioni rigide come il fisco. Volerlo piegare al realismo non sarebbe rendergli giustizia.

Dopo 3 anni fece la sua apparizione Virtua Striker 2 che limava alcune imperfezioni dell'originale conservandone però altre, come l'inspiegabile disinteresse dei calciatori per il pallone che transitava nelle loro vicinanze. Mah. A parte un paio di visitine su Dreamcast e GameCube, la saga, arrivata fino a quarto capitolo datato 2005, è sempre andata a braccetto con la coppia "gettone e cabinato", e ci sarebbe piaciuto vederla sopravvivere, magari virando verso un approccio più simulativo.

Una vocazione spiccatamente arcade e tre tasti per fare tutto: passare la sfera che sembrava una palla medica; falciare gli avversari provando a troncargli la carriera; eseguire una sciabolata morbida e tirare, trafiggendo portieri che parevano tizi messi in porta mentre passavano di lì per caso. Difetti a parte, giocare a Virtua Striker era dannatamente divertente e c'era una certa soddisfazione quando si riusciva a ottenere il trono di miglior gol della giornata con una castagna da centrocampo.

Se ogni tanto vi sorprendete a fissare una fuoriserie pensando "Se non avessi gettato via soldi in sciocchezze, a quest'ora sarebbe mia", è probabile che quei soldi ve li abbia succhiati in gioventù Virtua Striker . Mentre il mondo intero osservava il rigore di Roberto Baggio sopra la traversa a Pasadena, nel 1994 SEGA lanciava nella sale giochi un titolo di calcio dal dettaglio grafico mai visto prima di allora.

2. Libero Grande

In Libero Grande ci sentivamo tutti come al campetto dell'oratorio chiamando invano la palla ai compagni

Dite la verità: quanto gasava l'annuncio "LIBERO GRANDE" appena premuto il tasto Start? No? Niente?

Eppure in molti si potevano rispecchiare nell'idea che ebbe Namco nel 1997, ossia lanciare un arcade che portava su schermo quello che un po' tutti provavamo al campetto dietro casa: vagare per il prato, smarcarsi e venire ignorati dai compagni. Libero Grande infatti non ci metteva al timone di un'intera squadra bensì di un solo uomo, e rappresentò per certi versi il padre di modalità come Il Viaggio in FIFA e Diventa un mito in PES.

A essere onesti, l'intuizione di permettere all'utente di comandare un unico calciatore non fu della software house nipponica ma dell'italianissima Simulmondo, con il suo I Play 3D Soccer. Namco ebbe però il merito di provare a fare le cose più in grande e, dopo un passaggio in sala giochi, il titolo sbarcò su una piattaforma che nel 1998 era allo zenith in quanto a popolarità: Playstation.

Il gioco si ritagliò una discreta nicchia di sostenitori e buoni giudizi dalla critica, tanto da spingere la casa di sviluppo a mettersi al lavoro su Libero Grande International, pubblicato nel 2001. Il sequel fu però un fiasco international e la serie fu stoppata dopo soli due episodi. E' vero, eFootball e FIFA oggi permettono tutto ciò che proponeva il calcio secondo Namco, ma Libero Grande lo faceva con personalità e senza relegare il controllo di un solo calciatore a una modalità di gioco.

Litigare in campo con Ibrahimovic e rischiare i suoi schiaffi sapendo che non c'è alternativa, oggi sarebbe stato epico.