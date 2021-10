Battlefield 2042, Beta: azioni EA in calo per via delle critiche su Reddit

Nonostante l'open beta di Battlefield 2042 abbia ricevuto pareri generalmente positivi, i post di Reddit che criticano i bug e i problemi tecnici, a quanto pare hanno colpito duramente le quotazioni in borsa di Electronic Arts, che questo mercoledì ha visto decrescere il valore della azioni del 7%, riprendendosi parzialmente nella giornata di ieri.

Secondo l'analista di mercato Doug Creutz le reazioni dei giocatori ai problemi della beta su Reddit, e il conseguente effetto eco sui social, hanno spaventato gli azionisti, il che spiegherebbe il valore negativo registrato mercoledì 7 ottobre. Una reazione esagerata a suo avviso, tanto che giovedì 8 ottobre le quotazioni sono risalite del 2,6%.

Per ovvi motivi i titoli pubblicati dalla azienda ne influenzano il valore in borsa, specialmente quando parliamo di un peso massimo come Battlefield 2042. Ad esempio il mese scorso le azioni erano calate per un breve periodo quando il publisher aveva annunciato il rinvio del gioco da ottobre a novembre.

"Su Reddit, i pareri negativi ottengono maggiore attenzione a prescindere dal gioco. Ci sono tanti post sia nei subreddit di Battlefield che di Battlefield 2042 con impressioni positive.", afferma Creutz.

L'analista inoltre afferma che il gioco probabilmente migliorerà da qui al lancio, cosa tra l'altro confermata da DICE stessa, e che a prescindere dai problemi tecnici, sta riscuotendo un buon successo tra il pubblico. Ad esempio, su Twitch la beta ha raggiunto un picco di 339.000 spettatori simultanei, laddove il concorrente Call of Duty: Vanguard si era fermato a 181.000 con la sua fase di beta testing.

Battlefield 2042

"Analizzando i siti di videogiochi e tutti social media, nonostante il consenso unanime sia sempre lo scenario ideale, la reazione generale per la beta è comunque più positiva che negativa", afferma Creutz, aggiungendo che stando alle sue previsioni Battlefield 2042 otterrà ottimi risultati di vendita.

In fin dei conti possiamo riepilogare il pensiero dell'analista con il detto "fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce". Indubbiamente la beta di Battlefield 2042 soffre di bug ma alla fine questi potrebbero aver oscurato le qualità dello sparatutto di DICE.

Nel frattempo siete ancora in tempo per partecipare alla beta, che da oggi è accessibile a tutti senza restrizioni. Se ancora non lo avete fatto inoltre vi suggeriamo di leggere le nostre impressioni sulla Open Beta di Battlefield 2042.