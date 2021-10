Battlefield 2042: beta vecchia di mesi, la versione finale sarà migliore, parola di DICE

A meno di 48 ore dal lancio della beta di Battlefield 2042, molti giocatori hanno segnalato in rete numerosi problemi e bug. Poche ore fa al riguardo è intervenuta DICE che afferma che che quella che gli utenti stanno giocando in questi giorni è una build vecchia di mesi e che la versione finale sarà migliore sotto molti punti di vista.

Come riportato anche nel nostro provato della beta di Battlefield 2042, nonostante le ottime impressioni su dinamiche di combattimento, il design della mappa Orbital e la grande libertà di personalizzazione offerta dagli Specialisti, la build proposta da DICE è farcita di bug. Un impressione che tutto sommato si allinea con i feedback della community.

Tuttavia, non è affatto raro che una beta presenti una build ancora acerba e che quindi i giocatori riscontrino problemi di varia natura. A tal proposito community manager di EA, Adam Freeman, e il general manager di DICE, Oskar Gabrielson, hanno rassicurato i giocatori, spiegando che per l'appunto il client gira con una versione vecchia di mesi e che nel frattempo gli sviluppatori hanno fatto molti miglioramenti che potremo constatare nella versione finale di Battlefield 2042.

"La nostra Open Beta è vecchia di alcuni mesi. L'abbiamo rifinita e migliorata in modo che sia rappresentativa del gioco, ma ovviamente stiamo apportando miglioramenti ogni giorno", afferma Freeman.

"Abbiamo fatto dei progressi incredibili negli ultimi mesi, inclusi miglioramenti alla grafica e la stabilità che non sono state implementante nella build della Open Beta. E vogliamo farvi sapere che in queste settimane finali che precedono il lancio, stiamo facendo passi da gigante e siamo super concentrati nel consegnare ai giocatori un'esperienza magnifica", afferma Gabrielson.

Per chi non lo sapesse, la open beta di Battlefield 2042 è disponibile da ieri per chi ha preordinato il gioco e per gli abbonati a EA Play, mentre da domani sarà aperta a tutti i giocatori PlayStation, Xbox e PC. Ecco tutti i dettagli su come partecipare, gli orari e le modalità disponibili della Open Beta di Battlefield 2042.