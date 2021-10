Doctor Who: The Edge of Reality: trailer mostra il gameplay del gioco

Pubblicato un nuovo trailer di Doctor Who: The Edge of Reality che mostra il gameplay del gioco in azione. Si tratta di un'avventura in prima persona con protagonista il tredicesimo Dottore, interpretato da Jodie Whittaker. Durante il gioco s'incontrerà anche il decimo Dottore, quello interpretato da David Tennant. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco per altri dettagli:

Attraversa spazio e tempo in un'avventura indimenticabile, affronta mostri terrificanti e risolvi misteri intricati.

STORIA ORIGINALE BASATA SU DOCTOR WHO

Entra nel Caosverso, dove la realtà è minacciata da una serie di anomalie temporali, e unisciti a due formidabili Dottori per svelare un mistero più profondo.

RIVELATA UNA NUOVA NEMESI

Affronta una nuova, terrificante minaccia e ritrova i classici mostri della saga di Doctor Who, tra cui i Dalek, gli Angeli Piangenti e i Cybermen.

UN'AVVENTURA EMOZIONANTE

Ora disponibile su piattaforme non-VR, Doctor Who: The Edge of Reality presenta un nuovissimo gameplay, nuove sfide e nuove ambientazioni da esplorare, con una storia reinventata e ampliata che continua quella del titolo precedente, Doctor Who: The Edge of Time.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Doctor Who: The Edge of Reality uscirà il 14 ottobre 2021 su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.