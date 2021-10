Nintendo Switch Pro: un modello più potente ha senso? Ne abbiamo davvero bisogno?

Domani, venerdì 8 ottobre, Nintendo Switch OLED arriverà nei negozi. Una modello accolto all'annuncio con un po' di freddezza e diffidenza, molto probabilmente anche per via dei numerosi rumor riguardanti un presunto Nintendo Switch Pro, una versione più potente della console e in grado addirittura di supportare la risoluzione 4K con la console collegata al dock, laddove se andiamo ben a vedere l'ibrida delle grande N attualmente in alcuni casi fa fatica a far girare stabilmente i giochi in 1080p e 30fps. Voci di corridoio, insider, analisti di mercato della domenica: in tantissimi erano convinti che i tempi fossero maturi per un modello più potente. Forse avevano ragione, forse no, ma la realtà dei fatti è che domani nei negozi arriverà una revisione che va in una direzione completamente differente, come potrete leggere nella nostra recensione di Nintendo Switch OLED. E con Nintendo Switch che a marzo spegnerà la quinta candelina, ci (e vi) chiediamo: arrivati a questo punto serve davvero un modello Pro?

Partiamo dal presupposto che a Nintendo non ha bisogno di lanciare un modello più potente per vendere valanghe di Switch, basti pensare che la console ad agosto ha superato quota 89 milioni di unità vendute in tutto il mondo, dopo poco meno quattro anni e mezzo dal lancio. E sempre per lo stesso motivo l'azienda potrebbe non essere minimamente interessata a puntare a quella categoria di giocatori particolarmente pretenziosi riguardo a performance, risoluzione e grafica spaccamascella. Sono ormai anni e anni che Nintendo viaggia su binari completamente differenti da quelli di Sony e Microsoft, con tutti i lati positivi e negativi della cosa. D'altronde Mario Kart 8, The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Super Smash Bros. e Pokémon Spada & Scudo vendono come il pane nonostante tutto e anche brand di terze parti come Monster Hunter riescono a piazzare numerose copie.

Inoltre il lancio di Nintendo Switch OLED potrebbe essere a conti fatti un ostacolo per un eventuale modello Pro. Con il nuovo modello lanciato giusto in tempo per il periodo natalizio del 2021, sinceramente dubitiamo che un ulteriore versione della console possa arrivare entro pochi mesi. Come minimo se ne potrebbe riparlare a fine 2022, nella migliore delle ipotesi. Tuttavia a quel punto la console avrà oltre cinque anni di vita. Avrebbe senso, sia per i giocatori che per Nintendo, un modello Pro?

Nintendo Switch OLED debutterà domani nei negozi. A questo punto ha ancora senso un modello Pro?

PS4 Pro e Xbox One X sono arrivate rispettivamente tre e quattro anni dopo il lancio di PS4 e Xbox One e hanno permesso di prolungare il ciclo vitale delle console, accontentando i giocatori che cercavano modelli più performanti (tra l'altro non poi così tanti). Allungare la vita di Nintendo Switch dopo quasi sei anni dal lancio (ipotizzando un fine 2022 o primissimi mesi del 2023 come periodo di debutto nei negozi) lo troviamo poco sensato. Troppo tardi. Piuttosto a quel punto è più lecito aspettarsi direttamente Nintendo Switch 2 o qualunque sia l'idea di next-gen del colosso di Kyoto.

Forse, come ipotizza qualcuno, la pandemia e la crisi dei semiconduttori che tanto sta creando grattacapi a Sony e Microsoft (e di conseguenza anche a chi vuole acquistare PS5 e Xbox Series X), potrebbe aver spinto Nintendo a ripiegare su Switch OLED piuttosto che a un modello Pro, per evitare di incappare in problemi simili, rimandando il tutto a tempi migliori. Teoria interessante, ma forse un po' tirata. La progettazione, la produzione e il lancio delle console sono piani a lungo, lunghissimo, termine, e ci risulta difficile credere che Nintendo nel giro di un anno/anno e mezzo abbia annullato o ibernato il progetto "Pro" e tirato magicamente fuori dal cilindro quello OLED. E in tutto ciò pochi giorni fa la compagnia stessa ha confermato di non avere in programma un nuovo modello di Switch, in risposta a un report di Bloomberg che recentemente aveva riacceso le speranze per un modello Pro.

E voi, invece, cosa ne pensate? Un possibile Switch Pro è ancora plausibile? E, tralasciando logiche di mercato e strategie di Nintendo, a voi interesserebbe mettere le mani su un modello più potente della console? Fatecelo sapere nei commenti.