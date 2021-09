Nintendo Switch Pro con 4K in arrivo? Nintendo dà una risposta ufficiale e definitiva

Ieri, Bloomberg ha pubblicato un report secondo il quale è in arrivo una nuova console Nintendo Switch Pro con supporto al 4K. Subito Nintendo aveva affermato che le informazioni erano inesatte, ma ha poi rilasciato una dichiarazione ufficiale e definitiva tramite Twitter, che potete vedere qui sotto.

Ecco la traduzione del tweet di Nintendo: "Un report del 30 settembre 2021 (JST) afferma falsamente che Nintendo sta fornendo degli strumenti di sviluppo videoludico per un Nintendo Switch con supporto al 4K. Per assicurarci che vi sia massima chiarezza tra i nostri investitori e clienti, vogliamo chiarire che questo report non è vero. Vogliamo anche ripetere che, come annunciato a luglio, non abbiamo altri piani per nuovi modelli oltre a Nintendo Switch OLED, che sarà distribuito l'8 ottobre 2021".

Tra gli sviluppatori indicati nel report era incluso anche Zynga che ha negato di essere in possesso di un kit di sviluppo 4K per Nintendo Switch. Questa di Nintendo è quindi la risposta definitiva sulla questione.

Parlando del modello OLED, ecco un nuovo unboxing e video confronto con la console standard.