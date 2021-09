Nintendo Switch OLED: nuovo unboxing e video confronto con la console standard

Nintendo Switch OLED è alle porte e cominciano ad emergere nuovi materiali video e approfondimenti sulla nuova versione della console Nintendo, come questo interessante video confronto con la console standard effettuato da Nintendo Prime, insieme a un altro unboxing del dispositivo.

Abbiamo già visto un primo unboxing proveniente dal Giappone, mentre questo arriva in lingua inglese da parte di Nintendo Prime e appare un po' più tradizionale rispetto alle stranezze del precedente. Tuttavia, quello che si dimostra più interessante è il confronto diretto effettuato verso metà video con la versione standard di Nintendo Switch.

Si tratta di un filmato off-screen, dunque non proprio l'ideale per valorizzare al massimo la qualità del nuovo display OLED, visto che il tutto viene filtrato dalla videocamera e poi ulteriormente compresso da YouTube, ma già in queste condizioni è possibile notare qualche differenza tra i due modelli di Nintendo Switch.

Il Nintendo Switch OLED qui presente è peraltro nella versione bianca, esclusivamente disponibile con il nuovo modello: si può notare una particolare brillantezza e contrasto dell'immagine, ma bisogna anche considerare l'angolatura diversa con cui vengono inquadrate le due console.

La differenza che emerge maggiormente sembra essere la luminosità di picco e la qualità dei colori, sebbene anche su questo aspetto ci sia da vedere quali fossero le impostazioni nel video e quanto influisca il fatto che gli schermi vengono ripresi attraverso una video camera e non in presa diretta dall'uscita video. In ogni caso, il colpo d'occhio è davvero notevole, anche solo per la maggiore ampiezza del display che crea in effetti una certa differenza con il modello precedente.

Per una nostra prova pratica, invece, vi rimandiamo al provato di Metroid Dread su Nintendo Switch OLED.