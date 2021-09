Nintendo Switch OLED: il primo unboxing arriva dal Giappone ed è alquanto folle

Nintendo Switch OLED si avvicina e abbiamo intanto la possibilità di vedere il primo unboxing vero e proprio per la console Nintendo, che viene dal Giappone e si presente anche alquanto folle, nello stile di HikakinTV, il canale YouTube che ha ottenuto questa possibilità in anteprima.

Probabilmente vi ricorderete del personaggio in questione essendo stato anche uno dei primi youtuber a provare dal vivo PS5 in Giappone, dando anche in tale occasione una dimostrazione del suo particolare stile davanti alla telecamera, cosa ribadita anche in questo nuovo contesto.

Dopo un primo confronto con le confezioni delle versioni precedenti, ovvero il modello standard e quello Lite, si parte con l'apertura della confezione di Nintendo Switch OLED, con tanto di faccette ed espressioni tra la commedia e il dramatic tipico, ma il video è comunque ben fatto e mette bene in mostra tutti gli elementi della nuova console.

Vediamo dunque i contenuti della scatola, a dire il vero estratti senza troppi indugi e in maniera piuttosto veloce, disposti sul tavolo di HikakinTV, ma è particolarmente interessante vedere anche il seguito del video, con la console accesa e messa a confronto con gli altri modelli.

Nintendo Switch OLED, la nuova confezione è posta in verticale

Ovviamente la lingua rappresenta un ostacolo per buona parte delle persone da queste parti, ma i dati sulle misure sono facilmente comprensibili, mentre decisamente ben visibile è il contrasto tra il nuovo schermo OLED e l'LCD standard delle altre versioni.

Anche semplicemente appoggiato sul tavolo e visto in maniera molto angolata, Nintendo Switch OLED risulta nettamente più luminoso e brillante dei modelli precedenti, al di là di possibili settaggi diversi stabiliti per il display. Di Nintendo Switch OLED abbiamo visto prime fotografie dal vivo proprio lo scorso sabato, mentre per ulteriori chiarimenti vi rimandiamo alla guida su quale modello scegliere tra l'originale, OLED e Lite.