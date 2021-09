Nintendo Switch OLED: prime fotografie dal vivo della "nuova" console

Nintendo è pronta ad ampliare la famiglia della sua console di punta: Switch. Parliamo ovviamente di Nintendo Switch OLED. La nuove console è già stata presentata, ma non abbiamo avuto modo di vederla in fotografie dal vivo, almeno non sino a oggi.

Nintendo Switch OLED è attualmente in esposizione presso il negozio di vendita al dettaglio di Nintendo a Tokyo, Giappone, oltre che in alcuni catene di elettronica come Yodobashi Camera. Gli utenti giapponesi dei social media hanno quindi iniziato a scattare fotografie e a condividerle online.

Queste fotografie non forniscono alcun tipo di informazione aggiuntiva rispetto a quanto già sapevamo, ma si tratta comunque della prima volta in cui ci è possibile vedere la console, escludendo immagini e video promozionali.

Infine, vi segnaliamo che un nuovo controller Nintendo potrebbe essere in arrivo, secondo un rumor. Inoltre, potrebbero essere aggiunti i giochi N64 all'interno di una versione premium più costosa di Nintendo Switch Online.