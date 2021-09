Nintendo Switch Online: giochi N64 all'interno di una versione premium più costosa, per un leaker

L'insider NateDrake ha svelato che, a suo parere, il servizio in abbonamento Nintendo Switch Online si amplierà con giochi N64, ma solo all'interno di una versione premium del servizio, che costerà di più. Quanto? Secondo NateDrake si parla di un aumento tra i 5 e i 15 dollari per anno.

NateDrake aveva riportato che i giochi Game Boy e Game Boy Color sono in arrivo su Nintendo Switch Online. A questo, Eurogamer.net ha aggiunto che "anche altre piattaforme" dovrebbero essere aggiunte sul servizio, senza dare ulteriori informazioni. Il leaker ha quindi affermato, nel più recente episodio del suo podcast: "Eurogamer ha detto qualcosa in più, segnalando che altre piattaforme saranno aggiunte a Nintendo Switch Online. Oggi vorrei aggiungere che sì, tale informazione è accurata e una delle piattaforme che sarà aggiunta al servizio in futuro è il rivoluzionario N64".

"Ciò che propongo" ha continuato il leaker "è che Nintendo 64 sia aggiunto a Nintendo Switch Online come parte di una versione premium a prezzo maggiorato del servizio. Non penso che tenteranno di raddoppiate il prezzo. Io direi 30 dollari all'anno, 35 sarebbe il tetto massimo, più di così e credo che Nintendo starebbe veramente esagerando".

La famiglia console Nintendo Switch: a sinistra il modello base, al centro il modello OLED, a destra il modello Lite

Quando i giochi N64 sarebbero aggiunti? il leaker afferma: "Ritengo estremamente realistico che avvenga nell'attuale anno fiscale, ma è una supposizione. Cioè, pur essendo una supposizione, lo scopriremo, dopotutto settembre è il mese degli annunci, l'anniversario della piattaforma stessa, quindi speriamo di scoprire qualche novità riguardo a Nintendo Switch Online questo mese, ma non è obbligatorio che debba avvenire questo mese."

Se il prezzo di Switch Online dovesse aumentare, almeno il prezzo della console è diminuito ufficialmente sul sito Nintendo, ecco di quanto.